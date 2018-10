Andries Jonker wil De Volewijckers doen herleven

AMSTERDAM - Andries Jonker houdt nog altijd van De Volewijckers, de club waar de Amsterdammer ooit speelde en die vijf jaar geleden ophield te bestaan door een fusie. Hij wil de club in oude glorie herstellen en tot de tweede club van Amsterdam maken. Dat vertelt hij zaterdag in Het Parool.

Ooit was De Volewijckers de grootste club van Amsterdam, die in 1944 landskampioen werd op het hoogste niveau. Legendarisch zijn de wedstrijden tussen De Volewijckers en die andere club uit Amsterdam, Ajax. Na de fusie van vijf jaar geleden met DWV heet de club d.v.c. Buiksloot. Het ledental nam snel af van 1000 naar ongeveer 350 nu. "Er werd gevochten met tegenstanders en met elkaar, duels werden gestaakt", vertelt Jonker. "Van het beschaafde imago van De Volewijckers was niets meer over." Ooit bezat De Volewijckers een stadion voor 15.000 toeschouwers in Amsterdam-Noord.

Co Adriaanse

Met een aantal medestanders zorgde Jonker ervoor dat het eerste elftal sterker werd en hij hoopt dat op de volgende ledenvergadering de oude naam weer ingevoerd wordt, hoewel er tegenstand is van de oud-DWV'ers. Als 'De Volewijckers' weer in ere wordt hersteld, dan wil een andere oud-speler, Co Adriaanse, zijn schouders er ook onder zetten. Het doel is de hoofdklasse en dan de derde divisie. "Betaald voetbal? Dat durf ik als ambitie best uit te speken", zegt Jonker in de krant.

Roemruchte club moet terug

Een jaar geleden keerde de voormalige assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München terug naar Nederland na zijn ontslag als coach van VFL Wolfsburg. Hij ging zelfs weer voetballen bij de fusieclub, maar werd door zijn broer snel op andere gedachten gebracht. Nu heeft hij het tot zijn levenswerk gemaakt om van De Volewijckers weer die roemruchte club uit Amsterdam-Noord te maken.

Derde klasse

De club was op sterven na dood, maar Jonker haalde samen met fysiotherapeut Richard Smith genoeg spelers bij elkaar voor een representatief zaterdagelftal dat nu in de derde klasse speelt. Jonker sloeg aanbiedingen uit het buitenland af om zijn schouders te zetten onder De Volewijckers, hoewel hij niet uitsluit dat hij als coach nog eens naar het buitenland vertrekt. Maar dan moet De Volewijckers wel weer op de rails staan.

Zwarte Schapen en De Dijk

Plannen om een tweede Amsterdamse club groot te maken ontstaan geregeld. Richard Smith wilde dat in de jaren negentig doen met De Zwarte Schapen, De Dijk was vorig jaar al tot de tweede divisie gekomen, toen het misging tussen de geldschieter en de voorzitter, waarna de club leegliep en het eerste team degradeerde. De Dijk staat nu zelfs een-na-laatste in de derde divisie. Simpel is het dus niet om tot een tweede betaald voetbalclub in Amsterdam te komen.