VIDEO: Julia (6) maakt bijzondere parachutesprong met ouders

TEXEL - Ze is nog maar 6 jaar oud, maar vandaag ging een langgekoesterde wens van de Texelse Julia eindelijk in vervulling. Met haar vader en moeder mocht ze vandaag parachutespringen.

"Julia wilde al heel lang een sprong maken, maar door omstandigheden kwam het er steeds niet van. Vandaag was het de perfecte dag. Toen ik haar vanmorgen uit bed haalde, vroeg ik of ze wilde springen. Ze zei volmondig ja. Het was heel bijzonder", vertelt haar vader Jan Boyen terwijl hij kijkend naar de foto's zit na te genieten.

De nu 42-jarige Jan Boyen maakte zelf op 9-jarige leeftijd zijn eerste tandemsprong. Dat was met zijn vader Bob ter ere van de opening van diens nieuwe paracentrum op het eiland. Daarmee was hij de jongste van Nederland.

Zwaaien naar opa

In februari van dit jaar overleed Bob. "In het vliegtuig was het wel een emotioneel beladen moment, omdat ik dit vroeger met mijn vader heb gedaan en nu dus met mijn dochter. Julia is zo trots dat ze dit gedaan heeft en kon in de lucht even naar opa Bob zwaaien, want zo dichtbij was ze nog niet geweest", aldus haar vader.

Het verbaast hem dat zijn dochter zo graag wilde springen en helemaal niet nerveus was. "Ze is altijd een bang kind geweest, maar dat is in een jaar tijd helemaal omgeslagen. Ik was vandaag nerveuzer dan zij. Ze zat juichend in het vliegtuig naar boven."

Nog een keer

"Het was heel erg leuk", vertelt Julia zelf trots aan NH Nieuws. "Ik was eerst wel een beetje verlegen voor de camera, maar daarna vond ik het niet spannend. Ik wilde het al heel lang doen en ik wil nu nog een keer springen." Haar vader voegt daaraan toe: "Dat doen we volgend jaar."

Ook Julia's moeder Marike sprong vanmorgen mee. Haar 2-jarige zusje Vive bleef in de armen van haar tante op de grond op het stel wachten. "Als zij 6 is, mag ze ook springen", lacht Jan Boyen.

Benieuwd naar de hele sprong van Julia? Bekijk hem hier.