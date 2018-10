Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zelf peren plukken met de 'perentrein': "Ze zijn lekkerder dan in de winkel" Foto: NH/Mischa Korzec

MIDDENBEEMSTER - Bij teler 'De Toffe Peer' in Middenbeemster is het een komen een gaan van perenliefhebbers, want daar gaat een speciaal 'perentreintje' diep de tuin in. Dit weekend kunnen liefhebbers zelf aan de slag om het fruit van de bomen te plukken.

"We hebben het treintje vooral aangelegd om de grond te sparen", legt teler Hester Jonk uit. "En als je er veel met een tractor over heen gaat kan hij vast komen te zitten." Voor de bezoekers is het een leuk extraatje en het goede weer werkt ook mee. De achtjarige Prin en de zesjarige Fien demonstreren hoe je de peren het best kan plukken. "Je kan ze nog niet eten, want ze zijn nog keihard", laten de zusjes weten. Tonnen aan peren hangen te wachten

Volgens Jonk zijn de peren extra lekker, omdat alle perenbomen verse koeienmest krijgen. "Daar worden ze lekkerder van dan kunstmest." Wil jij virtueel een ritje maken op de perentrein? Kijk dan naar bovenstaande video!