Weg naar strand al muurvast bij Haarlem Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Strandgangers die van plan waren om nu nog even snel in de auto te hoppen richting Bloemendaal of Zandvoort om de laatste warme dag van het jaar te vieren, kunnen op zoek naar een alternatief. Het verkeer richting het strand staat namelijk muurvast.

Op de N200 richting de stranden staan de auto's al vanaf Haarlem in de file. Rijkswaterstaat gaf eerder op de dag al aan dat het op elke kustroute momenteel druk was. Onze verslaggever legde de weg naar het strand vast: De trein naar het strand rijdt vandaag niet. De NS waarschuwde eerder deze week al voor grote drukte bij de vervangende bussen op station Haarlem. Die drukte lijkt uit te blijven, ziet NH Nieuws-verslaggever Daphne Jacobson. 💬 Whatsapp ons!

