Bestelbus richt ravage aan in woonwijk: bewoners staan voor raadsel

ZAANDAM - Bij daglicht is de schade die een bestuurder van een bestelbus vannacht op de Kapzaag in Zaandam veroorzaakte, goed te zien. Vijf auto's werden geramd, maar van de bestuurder geen spoor. "We staan voor een raadsel."

De straat ligt bezaaid met brokstukken. "Het is een recht straatje, wat moet je doen? Opzet? Ik weet het niet. Het is een raar geval", zegt een buurtbewoonster tegen NH Nieuws. Met enkele andere bewoners bekijkt ze de schade. Het is het gesprek van de dag.

Bloedgang

Volgens de vrouw was het de bestuurder van een busje van PostNL die de ravage heeft veroorzaakt. "Hij is waarschijnlijk op hoge snelheid tegen vijf auto's gereden. Hij bleef even stilstaan bij de vijfde, is toen een stukje teruggereden en met een bloedgang doorgereden en verdwenen."

Een van de auto-eigenaren rende nog achter het busje aan, maar tevergeefs. "Ik hoorde dat het iemand is met een busje die altijd 's avonds altijd een beetje laat hier door de straat rijdt. Hij zou hier dus kunnen wonen in de wijk", gaat de vrouw verder.

Een uur na de aanrijding vond de politie het betrokken bestelbusje. Het is niet bekend of de bestuurder is aangehouden.