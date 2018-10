Brand bij caravan Nadine Foundation snel geblust door oplettende agent

HOORN - Een onbekende dader heeft vannacht geprobeerd de caravan van de Nadine Foundation in brand te steken. Morgen wordt voor de laatste keer gerend voor de Hoornse Nadine, die in 2006 door haar ex-vriend werd vermoord.

De brand aan de Keern in Hoorn werd ontdekt door een voorbijganger, die een motoragent in de buurt waarschuwde. "Goddank was de agent er op tijd bij en kon er geblust worden met een handblusser", vertelt Nadines vader Jacques Beemsterboer aan NH Nieuws.

Aangifte

De caravan is daardoor gespaard gebleven, al is de brandhaard duidelijk te zien. Jacques overweegt aangifte te doen tegen de brandstichter, van wie ook camerabeelden zijn gemaakt. "We zouden dan niet aangifte doen om diegene te straffen, maar om achter het motief te komen. Ik wil dit heel graag begrijpen."

Hij laat de gebeurtenis niet van invloed zijn op de tiende editie van Nadine OK, die morgen wordt gehouden. "Dit verpest mijn gevoel voor morgen absoluut niet. We gaan een heel blije dag tegemoet en gaan het woord vrede krachtig neerzetten."

Eerder maakte NH Nieuws onderstaande reportage met Jacques Beemsterboer over zijn dochter: