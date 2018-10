De week na de nederlaag tegen Ajax: "Iedereen was beetje down"

ALKMAAR - De spelers van AZ zijn een paar dagen vrij vanwege het interlandvoetbal. Dat betekent dat ze tijd hebben voor iets anders. Toch zullen de gedachten nog vaak terug gaan na de nederlaag van vorige week. "Iedereen was heel erg op zichzelf en teleurgesteld", verwoord Thomas Ouwejan de stemming van afgelopen week.

Wennen

Veel spelers uit de selectie van John van den Brom zijn deze periode afwezig. Van Jonas Svensson tot aan Dorin Rotariu. Wel achtergebleven zijn Thomas Ouwejan en Marko Vejinovic. Voor Ouwejan is dat even wennen, want tot nu toe werd de linksback altijd opgeroepen voor Jong Oranje. Dit keer kreeg hij geen uitnodiging van bondscoach Erwin van de Looi. "Ik had deze kwalicifcatie graag willen afmaken en ik vind dat ik dat had verdiend."

Rentree

Ook Marko Vejinovic stond afgelopen week weer gewoon op het trainingsveld. De middenvelder was lang geblesseerd vanwege een zware kruisbandblessure. Afgelopen zondag maakte hij tegen Ajax na een jaar afwezigheid zijn rentree in de eredivisie. "Jeetje, ik kom van ver en ik ga er echt van genieten."

"Beetje down"

Dat genieten viel door het resultaat (5-0 verlies tegen Ajax) wat tegen. Ouwejan: "Als ik merk hoe de sfeer na de wedstrijd was en de ochtend erna, dat heb ik nog niet zo meegemaakt. Iedereen was heel erg op zichzelf en een beetje down." Vejinovic baalt er natuurlijk ook van, maar maakt zich geen zorgen. "Ik zie hoe het bij ons leeft. De wilskracht die we hebben en dat we alles willen geven. Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteiten die we hebben naar boven zullen drijven. En dat we dat de volgende wedstrijd kunnen laten zien."

"Hockey kijken"

Dat zal volgende week op bezoek bij FC Utrecht zijn. Dit weekend hebben beide heren tijd voor iets anders. Vejinovic: "Lekker rustig aan, quality time met mijn kleine en vrouw." En Thomas Ouwejan gaat zijn vriendin supporteren. "Ik ga naar hockey kijken, dat is ook lang geleden."

