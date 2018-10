Twee mannen aangehouden voor schietpartij Alkmaar

ALKMAAR - De politie heeft twee mannen aangehouden voor de schietpartij in de Mondriaanstraat in Alkmaar gisteravond.

Even na 19.30 uur kreeg de politie te horen dat er was geschoten op het El Grecohof. Bij aankomst bleek dat er niet daar, maar even verderop in de Mondriaanstraat was geschoten. Daarbij raakte niemand gewond.

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan en meerdere getuigen gesproken. Daarna konden agenten een 27-jarige man uit Alkmaar en een 28-jarige man uit Zwaag aanhouden.

Berucht

Het El Grecohof, een beruchte straat in de wijk. Daar waren afgelopen jaren meerdere schietpartijen. In april maakten wij er deze reportage: