LIVE: NH Events bij Derp Bikers Race en op de catwalk in Hoorn Foto: Michelle Spierings

HOORN - Het is een zonovergoten weekend in de provincie en daarom trekt NH Events vandaag de buitenlucht in naar twee evenementen in Noord-Holland.

Dat is allemaal rechtstreeks te volgen via de Facebookpagina van NH Events. We trappen de dag af bij de Derp Bikers Race in Egmond aan Zee. Vanaf 12.30 uur kan je een half uur lang meekijken hoe honderden bikers zand en duinen bedwingen. Daarna zijn we live vanaf de catwalk in Hoorn. Ter ere van het 10-jarige modejubileum van ontwerper Sepehr Maghsoudi is er een feestelijk fashion event in het stadhuis van Hoorn. We zijn er vanaf 16.50 uur bij!