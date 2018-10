Sierhuis zorgt voor 1-1 tegen Duitsland -20, Teze uit selectie na spuugincident

Duitsland kwam na zo'n twintig minuten spelen in de eerste helft op voorsprong uit een hoekschop, waarbij Sierhuis een negatieve rol speelde. Twee minuten later kon hij dat goedmaken door de gelijkmaker te scoren.

Na de rust was Nederland sterker, maar verzuimde de score op te voeren. En ook de assistent scheidsrechter hielp niet mee. Tot twee keer toe vlagde hij voor buitenspel, terwijl dat niet zo was. Ajacied Dani de Wit was een van de spelers die onterecht werd afgevlagd voor buitenspel toen hij alleen op de Duitse keeper afging.

Spuugincident

Er was na afloop een hoop commotie in de Duitse media, omdat Jordan Teze meteen na het duel naar Salih Özcan, de aanvoerder van de tegenpartij, spuugde. Zowel de krant Bild als persbureau DPA trok onmiddellijk de vergelijking met het 'spuugincident' tussen Frank Rijkaard en Rudi Völler, op het WK van 1990 in Italië.

Op beelden is in elk geval te zien dat er irritatie was tussen beide spelers. Bert Konterman, coach van Oranje onder 20, betreurt het incident. "Na de wedstrijd is er inderdaad een incident voorgevallen waar wij absoluut niet trots op zijn", reageerde Konterman vandaag. "Jordan had ruzie met de aanvoerder van de Duitse ploeg. Tijdens deze ruzie zijn er over en weer dingen gebeurd die absoluut niet door de beugel kunnen. Er is gespuugd. Zowel wij als team, als Jordan zelf, vinden dat dit niet op een voetbalveld thuishoort en ook zeker niet hoort bij een speler die uitkomt voor zijn land. Dit is ook niet hoe wij Jordan kennen."

Konterman: "Vanzelfsprekend hebben wij hem hier op aangesproken en hij heeft ook spijt betuigd voor het incident. Vanuit het team hebben wij besloten om het hierbij te laten en geen verdere maatregelen tegen Jordan te treffen. Wij zien dit als een incident, maar het mag wel duidelijk zijn dat we dit niet meer willen zien."

Teze uit selectie gezet door KNVB

Konterman wilde het daarbij laten maar de KNVB dacht daar anders over. Die zette Teze uit de selectie van Oranje onder 20. "Dit is ongeveer het laagste wat je als sportman kunt doen bij een tegenstander. Een ongelooflijk slecht voorbeeld", zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. "Dat tolereren we niet, dus is hij uit de selectie verwijderd." Gudde nam die beslissing samen met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma.

Teze mist komende week de volgende interland van Oranje onder 20, tegen Polen. "Hoe lang hij geschorst blijft, bepalen we nog nader", aldus Gudde.

De Duitse coach Meikel Schönweitz zei niets over het voorval. "Het was een intensief, soms heel fel gevecht tussen twee elftallen die elkaar niets cadeau deden."

De A-elftallen van Duitsland en Nederland spelen vanavond in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegen elkaar in de Nations League. Dei wedstrijd begint om 20.45 uur.