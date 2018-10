Deel dit artikel:













Judoka Tsjakadoea pakt goud in Cancun Foto: NH

CANCUN - De Amstelveense judoka Tornike Tsjakadoea heeft bij de Grand-Prix in het Mexicaanse Cancun goud veroverd in de klasse tot 60 kilogram. Het is zijn eerste gouden medaille op het hoogste niveau.

De 22-jarige oud-Europees juniorenkampioen leek de finale tegen de Fransman Luka Mkheidze te verliezen op ippon, maar die werd na bestudering van de beelden omgezet in waza-ari. Negentien seconden voor tijd besliste Tsjakadoea zelf de partij met ippon. Tsjakadoea had zijn eerste twee partijen gewonnen met wasa-ari van de Belg Jorre Verstraeten en de Spanjaard Francisco Garrigos. Ook de halve finale won hij met wasa-ari. Daarin was hij te sterk voor Lenin Preciado uit Ecuador.