Provincie wil nachtvluchten op Schiphol fors beperken

SCHIPHOL - De provincie Noord-Holland en gemeenten rond Schiphol willen een einde aan nachtvluchten op de luchthaven. Zij hopen zo meer draagvlak te creëren bij omwonenden voor verdere groei van Schiphol na 2020. Dit schrijft De Telegraaf.

"We willen het aantal nachtvluchten op Schiphol fors beperken, dus écht dicht tussen bijvoorbeeld 1.00 en 6.00 uur. Het aantal ernstige slaapgehinderden is een toenemend probleem", zegt gedeputeerde Adnan Tekin van Noord-Holland in de krant.

Jaarlijks zijn er 32.000 nachtvluchten. Daar moeten er volgens Tekin minstens 10.000 af. In ruil zouden er meer vluchten overdag komen.

Bedreiging voor groei

KLM zegt in een reactie dat dit een bedreiging is voor de groei van de luchtvaartmaatschappij. Volgens Corendon zullen tickets duurder worden.

De Omgevingsraad Schiphol moet voor de kerst advies uitbrengen.

