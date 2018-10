Videobeelden opgedoken van autocrash bij tankstation Heemskerk

Foto: Still uit video

HEEMSKERK - Er zijn camerabeelden opgedoken van het auto-ongeluk in Heemskerk woensdagavond, waar een man bij een tankstation tegen een betonnen blok crashte.

De 59-jarige man uit Oudorp reed toen aan het einde van de avond hard op het tankstation langs de A9 af. Hoewel twee pompen alsnog beschadigd raakten, kon door de blokken ergere schade voor de omgeving voorkomen worden.

De auto kwam door de klap op z'n kop terecht: de bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. Op de beelden is goed te zien hoe enorm de ravage is.

Bekijk de beelden van het ongeluk hier.