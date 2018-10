Nick Doodeman gunt Mo Betti de bloemen en dinerbon

VOLENDAM - Nick Doodeman tekende voor beide doelpunten van FC Volendam tegen Almere City FC. Toch werd niet hij, maar linksback Mo Betti tot man van de wedstrijd gekroond. "Het draait niet altijd om doelpunten", aldus de aanvaller na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen de koploper.

"Helaas heb ik het niet voor het zeggen", reageert Doodeman met een grote glimlach op de uitverkiezing van Betti. "Mo heeft een lastige periode gehad. Ik gun het hem ook." Waarmee wel de bloemen en de dinerbon aan de neus van Doodeman voorbij gaan.

'Van de nul af'

Doodeman is blij met zijn eerste twee goals van het seizoen. "Ik ben blij dat ik van de nul af ben. Tuurlijk knaagt het als het niet lukt, maar je moet vertrouwen houden dat het komt en vandaag was het zo."

Onder de nieuwe trainer Hans de Koning won FC Volendam met 1-0 van RKC Waalwijk en leverde de koploper dus punten in. Of het lek boven is bij FC Volendam? "Dat wil ik niet zeggen, maar we hebben wel de lijn naar boven te pakken."

