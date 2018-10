Deel dit artikel:













Albert Heijn haalt makreel uit de schappen vanwege bacterie Foto: Niet de makreel van het artikel / ANP

ZAANDAM - Let goed op als je recent graatloze makreel hebt gekocht. Supermarktketen Albert Heijn heeft besloten de AH makreelfilet zonder graat uit de schappen te halen, omdat bij de producent de listeria-bacterie is aangetroffen. Het gaat om vis in plastic verpakking met daarop de houdbaarheidsdatum 14 en 15 oktober.

Het eten van deze makreelfilet kan mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid, vooral voor jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt afweersysteem. ​Terugbrengen!

Klanten wordt dringend verzocht het product niet te eten en terug te brengen naar een Albert Heijn-winkel. Bij inlevering krijgen ze het aankoopbedrag terug.