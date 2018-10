Schaatsen met 25 graden: in Alkmaar kan het vandaag!

ALKMAAR - Het mag vandaag dan zo'n 26 graden worden, in Alkmaar kan je sinds gisteren 'gewoon' al je rondjes schaatsen op de gerenoveerde ijsbaan de Meent.

De afgelopen tijd werd er hard gewerkt om de baan op tijd af te hebben voor het nieuwe schaatsseizoen. Dat bleek nog best lastig met de zomerse temperaturen, vertelt ijsmeester Jos van der Werf: "Het is 20 tot 25 graden en wij gaan vrolijk ijs maken. Een ander denkt dan: 'doe eens even normaal', maar wij hebben beloofd dat de baan half oktober open zou gaan." En zo geschiedde gisteravond:

Tekst loopt door onder video



De semi-indoor baan is de afgelopen zes maanden gerenoveerd. De baan is opnieuw gelegd en de koelinstallatie is vervangen. "Ze hebben de baan in brokken gezaagd van vier bij vier meter", vertelt Jos. "Toen hadden we alleen het beton over. Op de betonvloer is weer een hele nieuwe baan gebouwd. Alles is vernieuwd, het is heel duurzaam: dat moet er over honderd jaar nog liggen."

Bijzonder

Het was bij de opening meteen druk: honderden schaatsliefhebbers namen een eerste kijkje bij de ijsbaan. "Leuk dat we kunnen beginnen en superknap dat ze er een vloertje in hebben kunnen leggen", verwijst een schaatser naar de hoge temperaturen de afgelopen dagen. "Heel bijzonder dat het buiten zo warm is en dat je hier kan schaatsen", beaamt een ander.