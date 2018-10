Peter is al bijna 30 jaar op zoek naar zijn vader: "Ik wil weten wie het is"

ZAANDAM - Al bijna 30 jaar lang is Peter van Breemen op zoek naar zijn vader. Het tv-programma DNA Onbekend ging zelfs voor hem op zoek, maar tevergeefs. Nu hoopt hij dat Zaandammers hem verder kunnen helpen. "Het blijft aan me knagen. Ik ben bijna vijftig en voor die tijd wil ik het gewoon weten."

Peter groeide op aan de Zuidervaart in Zaandam met drie oudere broers en een zus. Zij hadden wel een vader, van wie hun moeder gescheiden was. "Als zij werden opgehaald, stond ik achter het raam om ze uit te zwaaien." Zijn moeder gaf nooit uitleg. "'Niet belangrijk, ga spelen', kreeg ik altijd te horen."

Op zijn twintigste werd het Peter te veel en drong hij bij zijn moeder aan op een antwoord. "Dan moet het ome Frans zijn", kreeg hij te horen. Peter ging meteen op zoek. "Maar helaas, de beste man bleek net een maand daarvoor overleden."

Ome Frans

Inmiddels is hij zelf vader van vijf kinderen en het knagende gevoel blijft. "Ook voor hen wil ik weten wie hun opa is." Het missen van een vader zit 'm in kleine dingen. "Ik ben benieuwd of ik op hem lijk. En ik vraag me regelmatig af: hoe zou mijn vader dat gedaan hebben?"

Peter verschijnt in april in het tv-programma DNA Onbekend. Een neef van ome Frans staat zijn DNA af. "Maar helaas, er was geen match," vertelt een teleurgestelde Peter. Na de uitzending komt er een tip binnen en weer volgt een DNA-test. "Het verhaal leek te kloppen, maar ook dit keer was de test negatief. Ik ben weer terug bij af."

Bakker of dominee

Peter geeft echter niet op en zoekt daarom nu dichterbij zijn geboortegrond. "Ik hoop dat iemand mijn verhaal herkent en me verder kan helpen." Peter is in 1970 geboren. "Dus in 1969 heeft mijn moeder iemand ontmoet, maar wie dat is... Dat kan de bakker zijn, de kruidenier of de dominee. Ik heb geen idee."

Hij gaat er niet vanuit dat zijn vader nog leeft. "Toch wil ik graag weten wie het geweest is, dat geeft rust. En misschien blijk ik nog een andere broer of zus te hebben." Peter schrijft momenteel een boek over zijn zoektocht. "Het zou zo mooi zijn als ik mijn vader vind voor het einde van het boek. Dan krijgt het verhaal een happy end."