Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jong Oranje wint, maar mist EK Foto: ANP/Stanley Gontha

AMSTERDAM - Jong Oranje heeft een ruime overwinning op Letland behaald in de kwalificatiepoule van het EK: 0-3. EK-deelname was op voorhand al niet meer mogelijk. Justin Kluivert, Kristaps Zommers (eigen doelpunt) en Javairo Dilrosun maakten de doelpunten in Riga.

Alleen de vier beste nummers twee van de poules mogen proberen een EK-ticket te veroveren. Door de resultaten op de andere velden wist Jong Oranje dat dit scenario er niet meer inzat. Alkmaarder Indy Groothuizen maakte zijn debuut, net als Amsterdammer Javairo Dilrosun. Oud-Ajacied Justin Kluivert, Richairo Zivkovic, Ajacied Carel Eiting en AZ'er Teun Koopmeijners stonden ook in de basis van bondscoach Erwin van de Looi. Zivkovic gevaarlijk

De wedstrijd begon goed voor Nederland. Zivkovic was gelijk gevaarlijk in de eerste minuten en raakte met zijn tweede schot de lat. Bart Ramselaar, Dilrosun en nog een keer Zivkovic kwamen dichtbij het Letse doel. Jong Oranje hield de druk goed op de Letten, maar gaf zelf bijna het eerste doelpunt weg. De bal werd achterin niet goed weggewerkt en Roberts Uldrikis kon bijna profiteren. Doelman Groothuizen keek de bal naast. Doelpunt Kluivert

De tweede helft was vijf minuten oud toen Justin Kluivert de score opende. Een lage voorzet van Dilrosun vanaf de linkerkant werd verlengd door een Letse verdediger. Kluivert liep precies op de juiste plek en schoof de bal in de rechterhoek. Nederland had het kunnen, misschien wel moeten beslissen in de 67e minuut. Koopmeiners kon ver doorlopen op de helft van Jong Letland en gaf de bal met een steekpass aan Kluivert. Die kon de bal niet afmaken: doelman Kristaps Zommers lag in de weg. Knullig eigen doelpunt

De ploeg van Van de Looi had zelf meer doelpunten kunnen maken, maar vlak voor de blessuretijd hielp Zommers nog een handje. Donyell Malen nam de corner, die door de keeper knullig in eigen doel gestompt. Hij bepaalde daarmee de 0-2 eindstand. Tot slot bekroonde Dilrosun zijn debuut met een doelpunt. Een fraaie solo, opgezet vanaf de linkerkant, werd prima afgemaakt door de jonge aanvaller. Doordat Jong Oranje niet mee mag doen met het EK, zijn ook de Olympische Spelen van Tokio in 2020 onhaalbaar. De ploeg speelt dinsdag de laatste wedstrijd van de kwalificatiepoule. In De Vijverberg is Jong Oekraïne de tegenstander. Opstelling Jong Letland: Zommers, Sorokins, Cernomordijs, Kolesovs, Karklins, Fjodorovs (Ivanovs/62), Tobers, Saveljevs, Kigurs (Kurtiss/69), Jurkovskis (Grinbergs/78), Uldrikis Opstelling Jong Oranje: Groothuizen, Floranus, Diks (Schuurs/78), Hoogma, Van Drongelen, Ramselaar (Vlap/85), Eiting, Koopmeiners, Kluivert (Malen/75), Zivkovic, Dilrosun