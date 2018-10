Leeuwenlover Maxine (26) redt roofdieren van over de hele wereld

AMSTERDAM - Ze is een leeuwin als het om leeuwen gaat: de Amsterdamse Maxine Prins (26) doet alles om katachtigen die onder barre omstandigheden leven te redden. Voor het vorige week gevonden welpje Remy heeft ze ook al een plekje in haar hoofd: "Hopelijk kan hij naar Zuid-Afrika."

Leeuwen zijn de laatste tijd hot news. Zo overleed Artis-icoon Cesaer, ving dit stel leeuwinnen op spectaculaire wijze een reiger, kreeg de Amsterdamse dierentuin er een nieuwe leeuw bij. En dan was er nog het gedumpte welpje Remy, dat nu verblijft in Anna Paulowna!

Dat laatste nieuwtje ging leeuwenvoorvechter Maxine aan het hart. "Je zou toch denken dat zoiets niet gebeurt in Nederland. Eén voordeel: het maakt mensen wel bewust van de industrie die erachter zit."

Verwaarloosde dieren

De Amsterdamse zet zich in voor een beter leven voor katachtigen. Niet overal ontfermt men zich namelijk op een goede manier over die dieren. "Nu probeer ik zoveel mogelijk geld op te halen om dertien verwaarloosde tijgers en leeuwen van Argenitinië over te vliegen naar een nieuw park in Zuid-Afrika." Een park dat mede dankzij haar en haar stichting Moomba Foundation wordt gebouwd. "We zijn bezig met de leeuwenverblijven met elk een eigen zwembad, bomen en schuilplaatsen."

Haar liefde voor leeuwen begon toen ze in 2010 voor drie maanden in Zuid-Afrika was om vrijwilligerswerk te doen in een leeuwenpark. Ze verzorgde welpjes. "Wat ik deed was zo mooi, maar bleek later he-le-maal fout te zijn." Toen ze een jaar later tijdens een andere rondreis weer een bezoek bracht aan dat park, gebeurde dit:



Tekst gaat door onder de video.

De video is al 127 miljoen keer bekeken. "Het is een heel leuk filmpje, maar wat je ziet, is precies het probleem. Doordat je de dieren drie maanden lang verzorgt, raken ze gewend aan mensen. En dat is gewoon niet normaal. Ze horen bang voor je te zijn." Het park blijkt de dieren - nadat onwetende vrijwilligers ze hebben 'opgevoed' - vrij te laten in een gebied waar toeristen op de dieren jagen. "Vreselijk, maar daar begon wel mijn missie; sindsdien zet ik me in voor de dieren."

Leeuwenparkenlijst

Maxine volgde een wildlife-studie, bezocht een fokboerderij en redde daar zelfs een welpje genaamd Else (te zien op de foto) van een vreselijk lot. "Na onderhandelen met de fokker mocht ik haar meenemen. Ik bracht haar naar een wildpark en daar leeft ze nu een gelukkig leven." Op dit moment is Maxine ook bezig het samenstellen van een lijst met leeuwenparken waar je als toerist of vrijwilliger wel echt goed werk kan doen. "Zodat ze niet dezelfde fout maken als ik."

Remy

Ze denkt dat het pasgevonden welpje Remy óók uit een slecht fokpark komt. "Hij is waarschijnlijk daar gefokt en voor veel geld doorverkocht. Het draait allemaal om de centen." Ze heeft al contact opgenomen met Stichting Leeuw, omdat een mooie plek in Zuid-Afrika helemaal past bij het 'Noord-Hollandse' welpje.

Robert Kruijff van Stichting Leeuw laat weten dat ze al een park op het oog hebben voor Remy, maar ze vooral het beste willen voor het welpje. Maxine: "Zijn nieuwe thuis moet in ieder geval een plek zijn waar hij kan samenleven met anderen; leeuwen zijn de enige katachtigen die in groepen leven."

Argentijnse tijgers

Verder hoopt ze dat de dertien leeuwen en tijgers uit Zuid-Amerika in maart over kunnen naar een park vlak bij Johannesburg. "Ik moet 200.000 dollar ophalen op dit voor elkaar te krijgen. Ik hoop zo dat het lukt. Leeuwen zijn zo mooi en ik ben verliefd op die beesten. Het zijn een soort grote labradors. Maar wel labradors die bang voor mensen moeten zijn."