Conflict gemeente en Golfbaan Naarderbos: "We kunnen niet anders!"

NAARDEN - Golfbaan Naarderbos gaat gewoon door met de bouw van een nieuw clubhuis. Ze trekken zich niets aan van de door de gemeente Gooise Meren opgelegde bouwstop. Deze noemt de bouw illegaal omdat er nog geen vergunning voor is verleend.

Volgens general manager Inge Timmer heeft de golfclub geen keuze. "Het is óf een clubhuis bouwen óf de baan sluiten", zegt ze stellig. De dwangsom die wordt opgelegd, heeft ze dan ook niet afgeschrikt.

Een clubhuis met horeca is volgens Timmer onmisbaar voor de golfclub. Maar er is meer. "We hebben heel veel golfers die graag willen spelen, die moeten zich ergens kunnen melden bij een receptie. We hebben medewerkers die hier graag willen werken. Dus we doen het hier voor een mooi plekje in ‘t Gooi en voor de mensen die hier graag willen zijn", legt ze uit.

Bouwwerkzaamheden

Op dit moment wordt er een stuk grond geëgaliseerd. Hierop zal een strandpaviljoen worden neergezet. Ondernemer Michael van de Kuit laat NH Nieuws weten dat het om een tijdelijke oplossing gaat. "Zodat we een sluiting kunnen afwenden. Mocht de gemeente daarna toch met ons in gesprek willen dan kunnen we het over een definitieve oplossing hebben in het belang van alle stakeholders", aldus Kuit.

De gemeente heeft pas begin deze week een vergunningsaanvraag van de golfbaan ontvangen. De behandeling hiervan kan wel even duren en tot die tijd zijn de bouwactiviteiten in illegaal. De gemeente laat NH Nieuws weten dat ze zich beraden op een reactie. En dat hierbij ook goed gekeken wordt naar de juridische kant van de zaak.