FC Volendam sleept punt weg tegen Almere City

VOLENDAM - FC Volendam heeft na een zinderende slotfase een punt gepakt tegen Almere City FC. In een vermakelijk duel speelde de ploeg 2-2 gelijk.

Almere City wisselde vorige week Go Ahead af als koploper. FC Volendam wist dus dat het een zware avond tegemoet ging. Trainer Hans de Koning zag na de overwinning van vorige week geen aanleiding wijzigingen door te voeren in zijn team.

Supporters met de boot

De supporters van Almere City waren goed vertegenwoordigd. Ruim 200 fanatiekelingen besloten niet met de auto, maar met de boot te komen.

Niet alle supporters waren op tijd en dat was zonde. De openingsfase was namelijk het bekijken waard. Een corner van FC Volendam werd er bijna ingekopt door Anthony Berenstein, maar doelman Timo Plattel was alert. Aan de andere kant maakte James Efmorfidis een mooie actie, maar zijn voorzet was aan niemand besteed.

Kansen FC Volendam

Cas Peters dacht even later een voorzet vanaf de linkerkant binnen te kunnen koppen. De bal schampte zijn hoofd, maar ging over.

Het Andere Oranje drong aan en dat had effect in de dertigste minuut. Guy Ramos ging de fout in en Nick Doodeman leek te gaan scoren. Opnieuw redde Plattel.

Spanning

Ook na rust bleef het spannend aan beide kanten. De eerste kans kwam van Almere City. Ricardo Kip was als eerste bij de bal tegenover Mitchel Michaelis, maar kon niet afronden. FC Volendam zette daar enkele gevaarlijke aanvallen tegenover en bleef de betere ploeg.

Nick Doodeman leek de man van de wedstrijd voor FC Volendam te worden. Hij bedacht zich geen moment toen de bal diep werd gespeeld en joeg de 1-0 achter doelman Plattel, die dit keer geen antwoord had.

Doelpuntenfestijn

Zo leek het een fijne avond te worden voor de ploeg van De Koning. Met nog een kwartier te spelen draaide Almere City FC echter alles om. Kevin Luckassen tikte de gelijkmaker binnen na een kopbal van invaller Delvechio Blackson.

De bezoekers zetten door. Efmorfidis stond op het punt om gewisseld te worden, maar de aanvaller kopte binnen in de rebound na een inzet van Moustapha Seck: 1-2.

De fans van FC Volendam zagen het al helemaal misgaan. Toch veerde alles en iedereen op toen vlak voor tijd Plattel een grote fout maakte. De keeper ging onder de voorgezette bal van Doodeman door: 2-2. Daarmee sleepten de Volendammers toch een punt weg tegen de koploper.

Opstelling FC Volendam: Michaelis, Schouten, Tol, Bäly, Betti, Visser, Vlak, Peters (Deul/73), Doodeman, Stroo, Berenstein

Opstelling Almere City: Plattel, Van Vlerken, Ramos (Blackson/44), Mirani, Seck, Receveur, Vossebelt, Kip, Efmorfidis, Soleri, Calcan