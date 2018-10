Jong AZ schiet niets op met punt

WIJDEWORMER - Jong AZ heeft gelijkgespeeld tegen Jong FC Utrecht. In de tweede helft verspeelden de Alkmaarders een 1-0 voorsprong, maar in de slotfase bewees Ferdy Druijf nogmaals zijn waarde: 2-2.

Jong AZ kwam prima uit de startblokken. Basisdebutant Richard Sedlacek schoot van afstand in de handen van keeper Thijmen Nijhuis. In de elfde minuut was het raak: Sylian Mokono beging de overtreding op Vince Gino Dekker in het strafschopgebied. Ferdy Druijf maakte zijn negende doelpunt van het seizoen door onberispelijk binnen te schieten.

De Utrechters speelden na de goal wat meer naar voren. Na een ruim half uur spelen ontsnapte verdediger Léon Bergsma aan een rode kaart. Met een overduidelijke handsbal voorkwam hij dat FC Utrecht voor het doel kwam.

FC Utrecht komt terug

Zal Robin Pronk een donderspeech hebben gegeven in de kleedkamer? Hoe dan ook, de uitploeg was beter in de tweede helft. Sylla Sow kwam alleen op het doel van Joey Roggeveen en rondde beheerst af.

Jeredy Hiltman was net ingebracht toen hij van waarde was voor Jong FC Utrecht. Ook hij kwam één op één te staan met de doelman van de Alkmaarders. Hij produceerde een houdbare bal, toch ging hij erin.

Gelijk

Het werd toch gelijk door het tweede doelpunt van Druijf. Hij kopte een voorzet binnen van Dekker: 2-2. Met het gelijke spel schieten beide laagvliegers niet veel op. Jong AZ staat nu zestiende met zeven punten uit negen gespeelde wedstrijden. Jong FC Utrecht volgt op twee plekken lager met zes punten.

Opstelling Jong AZ: Roggeveen, Weigelt, Bergsma (Jacobs/74), Bakker, Savastano, Hoedemakers (Koreniuk/58), Kaandorp, Reijnders, Druijf, Sedlacek (De Haas/68), Dekker

Opstelling Jong FC Utrecht: Nijhuis, Mokono (El Yaakoubi/81), Van der Meer, Culhaci, Brinkman, Lehaire (Hilterman/66), El Azrak, Venema, Velanas, Sow (Arweiler/84), Van der Velden