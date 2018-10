Meeste boetes voor appen achter stuur uitgedeeld in Oostzaan

OOSTZAAN - Autorijden en smartphones is al jaren een slechte en verboden combinatie. Op de snelweg in Oostzaan maken ze het wel heel bont: van heel Noord-Holland werden hier vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld voor bellen en appen achter het stuur.

In Oostzaan liggen zowel de A8 als de knooppunten Zaandam en Coenplein, wat het hoge aantal boetes zou kunnen verklaren. Van alle provincies staat Noord-Holland op de tweede plek als het gaat om het aantal boetes dat is uitgedeeld voor telefoongebruik tijdens het rijden. Alleen in Zuid-Holland werden meer boetes uitgedeeld, blijkt uit een analyse van CJIB-cijfers door LocalFocus.

In totaal slingerde de politie vorig jaar bijna 75.000 appende of bellende bestuurders op de bon. Dat komt neer op zo'n 200 boetes per dag. Met al die boetes aan mensen die hun telefoon vasthielden tijdens het rijden, werd in totaal bijna 17 miljoen euro 'opgehaald'.

Stijging

Het aantal boetes dat werd uitgedeeld voor appen of bellen achter het stuur is flink gestegen: maar liefst een kwart meer ten opzichte van 2016. Hieronder is te zien hoe vaak er in jouw gemeente boetes zijn uitgedeeld.