HEERHUGOWAARD - Er woedt momenteel een uitslaande brand in een appartement op de vijfde verdieping in de Bastion in Heerhugowaard.

De brandweer laat weten dat er niemand aanwezig is in het huis. Op de foto is te zien dat er veel rook vrijkomt.

Of de brand is uitgeslagen naar omliggende woningen, is niet bekend. Bewoners van omliggende panden is gevraagd hun huis te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug.