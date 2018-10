Minister breidt experiment flexstuderen uit na succes UvA

NOORD-HOLLAND - Niet het volledige collegegeld voor een heel jaar overmaken, maar per studiepunt betalen. Het zogenoemde flexstuderen is sinds september 2017 als experiment mogelijk aan twee hogescholen en twee universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam (UvA). De eerste ervaringen zijn bemoedigend.

De ministerraad stemt daarom in met het voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs om het experiment open te stellen voor meer instellingen. Door het flexstuderen kunnen studenten hun eigen tempo bepalen. Dat is vooral gunstig voor studenten die naast hun studie ook tijd willen vrijmaken voor andere activiteiten, zoals een studentenvereniging of een eigen onderneming.

Van 1 januari tot 1 maart 2019 kunnen instellingen zich aanmelden om deel te nemen aan de proef. Als een instelling meedoet, kunnen studenten daar vanaf 1 september 2019 flexstuderen.