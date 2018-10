Drugs, wapens en arrestaties bij politie-actie in Zaanstad

ZAANSTAD - Illegale bewoning, hard- en softdrugs en vuurwapens: na een politie-actie in de regio zijn in Zaanstad meerdere mensen aangehouden voor illegale activiteiten. Ook sloot de gemeente twee panden.

Het was een actie van politie Noord-Holland samenwerking met het Openbaar Ministerie, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, twintig gemeenten en Omgevingsdienst.

Garagebedrijf dicht na wapenvondst

Maandag 8 oktober werden al gelijk zeven vuurwapens gevonden in een garagebedrijf en een woning in Zaandam. Het bedrijfspand aan de Tienlingstraat is per direct gesloten op last van de burgemeester. In een garagebedrijf aan de Penningweg werd op dinsdag onder meer een handelsvoorraad xtc-pillen aangetroffen. Ook dat bedrijf is per direct gesloten. Op andere locaties werden harddrugs en geld aangetroffen.

In Assendelft zijn op een bedrijventerrein elf bedrijven gecontroleerd. Daar is in één bedrijf illegale bewoning geconstateerd en bij andere bedrijven diverse milieuovertredingen.

‘Melden heeft zin’

De acties waar naar aanleidiing van een aantal meldingen. Onder meer van wijkagenten, maar ook veel van burgers en ondernemers die meldden via Meld Misdaad Anoniem, of signalen vanuit de gemeente. "We willen met deze veegactie de inwoners laten zien: het helpt wél als je melding doet van dingen in je buurt die niet kunnen", aldus Arjan de Zeeuw van het Ondermijningsteam van de politie.