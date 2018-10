Schipholpastor veroordeeld voor misbruik van 22 Cambodjaanse jongens

SCHIPHOL - Schipholpastor Nico S. is veroordeeld voor het misbruiken van 22 Cambodjaanse jongens. Een rechtbank in Cambodja heeft hem vijf jaar celstraf opgelegd, waarvan drie jaar voorwaardelijk.

Daardoor komt de 54-jarige pastor over een half jaar weer op vrije voeten, meldt het Noordhollands Dagblad. Action Pour Les Enfants, een organisatie die strijdt tegen kindermisbruik, bevestigt dat aan de krant.

Lees ook: Schipholpastor vast in Cambodja om kinderporno

De jongens zouden zijn misbruikt bij een afgelegen zwemplek in de buurt van de Cambodjaanse stad Siem Reap. Ze hadden destijds de leeftijd van 11 tot 15 jaar.

Om ze uit de kleren te krijgen en te laten poseren, zou S. de jongens een paar dollar hebben gegeven. Uiteindelijk werd de pastor op heterdaad betrapt door de politie.

Bijna 1300 naaktfoto's

In totaal bleek hij bijna 1300 naaktfoto's van kinderen te hebben vastgelegd op zijn digitale camera en iPad. De pastor werd daarom niet alleen vastgezet vanwege misbruik, maar ook voor het maken van kinderporno.

Lees ook: Kerk wist dat kinderpornopastor op minderjarige jongens viel

Op 25 april kwam de kinderpornozaak aan de orde in de rechtbank. Daarbij werd bepaald dat de pastoor elk slachtoffer een schadevergoeding van 500 dollar (433 euro) verschuldigd was.

Godsdienstleerkracht

S. was sinds 2013 werkzaam op het pastoraat op Schiphol. Daarnaast werkte hij ruim twintig jaar als groepsleerkracht en godsdienstleerkracht op de Fabritiusschool in Hilversum.

Lees ook: School geschokt na aanhouding kinderpornopastor: "Nooit iets aan hem gemerkt"

"Toen we het hoorden, waren we natuurlijk enorm geschokt", zei de directeur eerder tegen NH Nieuws. "We hebben in die tijd geen signalen of meldingen gehad van wat dan ook. Hij had een verklaring van goed gedrag."