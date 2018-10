Conflict golfbaan Naarderbos escaleert: gemeente legt dwangsom op

NAARDEN - Het conflict tussen golfbaan Naarderbos en de gemeente Gooise Meren heeft een hoogtepunt bereikt. De gemeente legt de golfbaan een dwangsom op.

Oorzaak van het conflict is de bouw van een nieuw clubhuis. De golfers kunnen niet meer terecht in het oude clubgebouw als gevolg van een langlopend conflict over de huurprijs van het clubgebouw en voelen zich 'dakloos'.

Recentelijk werd er nog een petitie gehouden om de gemeente onder druk te zetten om akkoord te geven voor de bouw. Deze is inmiddels 635 keer ondertekend.

Bouwvergunning

Exploitant van de golfbaan Nedstede Leisure van Michael van de Kuit heeft op 8 en 9 oktober een vergunning ingediend voor een horecapaviljoen op het terrein van de golfbaan. Hij heeft daarbij zelf laten weten meteen te zullen beginnen met de bouw en niet te wachten op akkoord vanuit de gemeente.

De gemeente heeft op haar beurt gewaarschuwd dat pas begonnen mag worden met de bouw als de vergunning rond is. Van de Kuit liet vervolgens weten dat hij 'de komst van toezichthouders tegemoet ziet'.

Dwangsom

En zo geschiedde. Toezichthouders van de gemeente constateerden vandaag dat er gebouwd werd. De gemeente laat daarom in een brief weten dat onmiddelijk gestopt moet worden met de bouwwerkzaamheden. Op het moment dat daar geen gehoor aan wordt gegeven, zal er een dwangsom betaald moeten worden van €5.000. Voor elke dag dat de werkzaamheden voortduren, komt daar nog €1.500 bovenop.

De gemeente laat aan NH Nieuws weten dat de bouwwerkzaamheden niet zijn gestopt, en dat er wordt nagedacht over vervolgstappen.