Van Basten per eind oktober weg bij FIFA

De oud-voetballer legt in een verklaring in een persbericht uit dat hij meer aandacht aan zijn familie in Amsterdam wil besteden. Van Basten en de FIFA gaan in goed overleg uit elkaar. "Ik heb er veel van geleerd om in een positie te zijn waar ik eens van de andere kant invloed op het voetbal kon uitoefenen", vertelt Van Basten, die twee jaar werkzaam is geweest bij de voetbalbond.

Zvonimir Boban, secretaris generaal bij de FIFA, bedankt ex-international Van Basten voor zijn werk: "Marco is belangrijk geweest bij de samenwerking tussen onze organisatie en de technische voetbalgemeenschap."

Er wordt niet uitgesloten dat er in de toekomst een nieuwe samenwerking komt op het gebied van technische ontwikkeling.