Van der Brugghenschool beste in elektronisch afval inzamelen Foto: NH Nieuws

HUIZEN - De Van der Brugghenschool uit Huizen heeft de E-waste Race in 't Gooi gewonnen. De afgelopen weken zamelden leerlingen van 10 basisscholen in de regio zoveel mogelijk elektronisch afval in met als einddoel een schoolreisje voor de winnaar.

In totaal haalden de tien deelnemende scholen 26.688 elektronische apparaten bij mensen die het afval aanboden. De winnaar, de Van der Brugghenschool, haalde 5.689 apparaten op. De leerlingen van die school hebben een schoolreis naar Nemo Science Museum in Amsterdam gewonnen. Lees ook: Huizense kinderen strijden tegen elektronisch afval Meer bewustzijn

De E-waste Race is bedoeld om jongeren te leren om elektronisch afval apart aan te bieden, want twee derde van de totale hoeveelheid elektronisch afval wordt nog altijd niet gerecycled.