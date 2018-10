De Wijkertoren heeft vlekken: "Een aanfluiting"

BEVERWIJK - De Wijkertoren in Beverwijk ziet er niet meer uit sinds de renovatie van het voegwerk. Dat is zeker niet de schuld van de voeger, die heeft zijn werk naar behoren vandaan. Het is de schuld van de gemeente Beverwijk die de verkeerde kleur specie heeft gekozen, aldus Alex van Luijn, raadslid van SamenBeverwijk.

Met Co Backer van Gemeentebelangen Beverwijk heeft hij aan de bel getrokken bij de gemeente. Ze zijn ras-Beverwijkers en begaan met de lokale monumenten in het algemeen en de Wijkertoren in het bijzonder. Van Luijn: "Dit is het symbool van Beverwijk. De gemeente is verantwoordelijk en had toezicht moeten houden op de werkzaamheden. Dat hebben ze verzuimd. En nu zitten we ermee. Het is een schande."

Co Backer heeft namens Gemeentebelangen vragen gesteld aan het College maar nog geen antwoord gekregen. "Als je over de A9 komt aanrijden, zie je al dat het mis is. De Wijkertoren zier er niet uit met al die vlekken. Een aanfluiting."

Kleurverschil

Grote vraag is: waar is het mis gegaan? Marcel Lindeman, historicus en ervaringsdeskundige met betrekking tot renovatie van kerken, onderschrijft de lezing van Van Luijn. "Destijds bij de kerk in Wijk aan Zee is op ons verzoek aan de mortel (specie) en kleurstof toegevoegd. Daadoor kwam de kleur van de oude en de nieuwe mortel bij elkaar." "Als dat hier ook was gebeurd, had het er prima uitgezien", zegt Van Luijn.

In een reactie laat de gemeente weten dat voor de herstelwaarzaamheden gebruik is gemaakt van de originele mortel. "Zes jaar geleden zijn soortgelijke reparaties als nu uirgevoerd. Ook toen is deze mortelsamenstelling gebruikt. En is het kleurverschil bijgetrokken." Kortom, de gemeente gaat er van uit dat het kleurverschil verdwijnt door weersinvloeden.

Van Luijn heeft zijn twijfels. "Ik heb me laten informeren door kenners. Je zal altijd het verschil blijven zien. Er is maar één oplossing. De voeg uitbikken en opnieuw beginnen."