Zaanse straatnaam van Hobo naar Piccolo naar Hobo

ZAANDAM - De bewoners van Piccolo in Zaandam vinden het jammer dat hun straatnaam weer wordt veranderd. Hun straat krijgt een nieuwe naam, of eigenlijk een oude. Oorspronkelijk heette de straat Hobo, maar na klachten van bewoners werd het Piccolo. Hobo zou teveel op 'homo' lijken.

Maar ook deze verandering leidde tot ophef. Onder meer het Antidiscriminatiebureau wees de gemeente er op dat om deze reden de straatnaam veranderen helemaal niet mag.

Herstellen

De gemeenteraad van Zaanstad heeft een motie aangenomen om de fout te herstellen. De raad zegt zich nu te schamen in 2016 de naam te hebben veranderd vanwege de homo-discussie. Maar volgens de ruime meerderheid van de bewoners van de straat, was hun klacht helemaal niet homo gerelateerd.

Bewoonster Serap Karabalut-Kat: "De reden dat wij toen een ander naam wilde was dat Hobo ook zwerver betekent en dat vonden en vinden we voor zo'n mooie straat ongepast." De associatie van Hobo met homo is, volgens haar, door een enkeling gemaakt en vervolgens opgepikt in de gemeenteraad en een eigen leven gaan leiden.

Gisteravond, op International Coming Out Day en met een regenboogvlag achter zich, verdedigde D66-raadslid Jan de Vries zijn motie om de naam weer terug te veranderen. Met succes, want die werd aangenomen. Vier van de dertien partijen stemden tegen, omdat zij het te belastend zouden vinden voor de bewoners.