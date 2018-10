Ajax-speelster Kelly Zeeman voorlopig niet inzetbaar

AMSTERDAM - De Ajax-vrouwen kunnen voorlopig geen beroep doen op Kelly Zeeman. De middenvelder (24) heeft donderdag tijdens de training een knieblessure opgelopen en is voorlopig niet inzetbaar.

Dat melden de Amsterdammers op de clubsite. Het is nog niet bekend wat de precieze ernst van de blessure is. De komende dagen moet onderzoek uitwijzen hoe lang Zeeman, in sommige duels captain van de Amsterdamse vrouwen, uit de roulatie is.

Zeeman speelt vanaf 2013 voor de Ajax-vrouwen. Tot nu toe speelde ze 123 duels voor de ploeg van coach Benno Nihom. Daarin scoorde ze 22 doelpunten. Ook maakte ze deel uit van de Nederlandse selectie, die vorig jaar in eigen land met de Europese titel aan de haal gingen.

De vrouwen spelen vanavond om 19.30 uur een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.