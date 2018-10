Vogelopvang Den Helder moet nog een jaar wachten op nieuw onderkomen

DEN HELDER - Het einde dreigt voor vogelasiel De Paddestoel in Den Helder, vrezen medewerkers van de opvang. Het gemeentebestuur wil wachten met het samenvoegen van het asiel met het natuureducatiecentrum De Helderse Vallei, omdat er in de begroting geen geld beschikbaar zou zijn.

"Dit kan niet, het is zeer teleurstellend," zegt Ben Reiff van het vogelasiel tegen NH Nieuws. Het voorgenomen uitstel komt als een flinke domper voor de medewerkers van De Paddestoel. "Alles ligt klaar, de tekeningen voor het nieuwe pand, afspraken gemaakt over de het budget voor 2019. Geen idee hoe het volgend jaar verder moet."

Lees ook: Eindelijk zekerheid voor vogelasiel De Paddestoel

Het onderkomen van vogelasiel De Paddestoel is sterk verouderd; bassins lekken en er is geen onderhoud meer gepleegd, omdat het asiel en De Helderse Vallei samen een nieuw onderkomen zouden bouwen. "We zijn ervan uitgegaan dat we komend jaar zouden verhuizen."

Lees ook : Laatste open dag vogelasiel De Paddestoel

Het bestuur van het vogelasiel zet alles op alles om de Helderse politiek te overtuigen van de noodzaak van nieuwbouw. "De gemeente heeft gewoon een verantwoordelijkheid, ook naar de dieren. De boel sluiten is geen optie, dan komen nog meer diereninstanties in de problemen."

Het is aan de Helderse politiek om met de begrotingsvergaderingen volgende maand te bepalen of het geld voor de samenvoeging van het vogelasiel en De Helderse Vallei er alsnog zal komen.