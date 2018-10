Industrieterrein Hilversum veiliger met innovatieve camerabewaking

HILVERSUM - Ondernemers in Hilversum-Zuidwest kunnen zich vanaf deze week een stuk veiliger voelen. Op het industrieterrein is een camerasysteem geïnstalleerd met 24 uur per dag cameratoezicht en ook kentekenregistratie.

In 2014 is er al een start gemaakt vanuit de ondernemingsvereniging om in overleg met Keurmerk Veilig Ondernemen een camerasysteem te installeren in het gebied. Ondernemers hebben regelmatig last van vandalen. "Bij autobedrijf Tielen wordt regelmatig vandalisme gepleegd, zo worden er auto's bekrast en banden lekgestoken", aldus René Hoven van de ondernemingsvereniging.



Gelijk ingrijpen

Vanaf deze week staan er zeventien camera's bij alle in- en uitgaande wegen van het bedrijventerrein. Als er een dubieuze of gestolen auto wordt geregistreerd, kan de politie er gelijk op handelen. Naast het cameratoezicht wordt er in de buurt ook gebruik gemaakt van een Buurtpreventie WhatsAppgroep. Ook kan de dichtsbijzijnde AED worden gevonden via een app van het Rode Kruis.

Volgens wethoduer Wimar Jeager is het een bijzonder project: "Er wordt in Hilversum als eerste altijd automatisch gekeken naar het Mediapark en het Arenapark en dan is het goed om te constateren dat we hier het verst gevorderd zijn met nieuwe technieken."