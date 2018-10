Toekomst stadsvolière Muiden onzeker: gemeente wil vogelvoer niet meer betalen

MUIDEN - Er heersen grote zorgen bij de leden van Vogelvereniging De Kwartel uit Muiden en Muiderberg. Zij onderhouden al jaren de stadsvolière in Muiden, maar daar dreigt een einde aan te komen, nu de gemeente Gooise Meren het vogelvoer niet meer wil betalen.

"Hallo jongens", zegt de 81-jarige Elly de Vries als ze de stadsvolière binnenstapt. Ze voert de vogels al vijftien jaar. Iedere keer als zij fluitend de vogelkooi binnen komt, lijkt het alsof de vogels haar herkennen. "Ik doe het met veel liefde."

Hoe lang ze dat nog kan doen, is de vraag. De gemeente Gooise Meren heeft de vergoeding voor het voer onverwacht als subsidie voor de vogelvereniging aangemerkt en wil deze subsidie afbouwen. Daarmee breekt de gemeente een al veertig jaar lopende afspraak. "De volière zouden wij voor de gemeente onderhouden en in ruil daarvoor zou de gemeente het voer betalen", vertelt Leo Ruiter, bestuurslid van Vogelvereniging De Kwartel.

600 euro

Uiteindelijk gaat het om zeshonderd euro per jaar, maar dat bedrag heeft de vereniging niet. De vogelvereniging heeft daarom een oproep op de volière gehangen om donateurs voor dat bedrag te krijgen, maar vooralsnog heeft dat niet meer dan vijftig euro opgeleverd.

"We gaan nog door met het zoeken van bijdrages. Maar als we dat elk jaar moeten doen, kunnen we een dubbele administratie gaan voeren. Dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn", aldus Ruiter. In het ergste geval moeten de vogels weg moeten en blijft de volière leeg achter. "Dat zou zijn zonde zijn, ook voor de buurt", aldus het bestuurslid.



Reactie Gooise Meren

In een reactie zegt de gemeente Gooise Meren dat de bijdrage voor het vogelvoer ten onrechte is aangemerkt als subsidie. De gemeente gaat nog in gesprek gaat met de vogelvereniging en verwacht dat er een oplossing voor het probleem komt.