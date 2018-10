Haarlemmers de straat op om ondergedoken burgemeester te steunen: "Dit pikken we niet"

HAARLEM - Een groep Haarlemmers demonstreert aankomende zondag op de Grote Markt, als steunbetuiging aan de bedreigde burgemeester Jos Wienen.

"Het is een aanslag op de democratie, en dat pikken wij hier in Haarlem niet", licht initiatiefnemer Alain Timmers toe. "Het is erg dat de burgemeester niet lekker op straat kan lopen met z'n dochtertjes of met z'n hondjes, omdat iemand het niet eens is met zijn beleid. En dat hij zijn huis uit moet, is helemaal schandalig."

De demonstratie is zojuist goedgekeurd door de politie en de gemeente. De bedoeling is dat de manifestatie om 16.00 uur begint. Ook is er een Facebookpagina waar iedereen burgemeester Jos Wienen een hart onder de riem kan steken.

Initiatiefnemer Alain snapt dat een demonstratie vermoedelijk geen einde brengt aan de bedreigingen, "maar ze moeten wel weten dat dit niet gepikt wordt door de Haarlemse bevolking."

Gisteravond sprak NH Nieuws met de burgervader over de bedreigingen en het feit dat hij is ondergedoken: