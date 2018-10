Reizigers nog niet tevreden over stations in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Er kan nog wel wat verbeteren aan de stations in Noord-Holland, zo blijkt uit onderzoek van de provincie. Reizigers willen meer camerabewaking, betere fietsenstallingen en een groter horeca-aanbod.

Ook meer groen en verlichting werden aangedragen als verbeterpunten. Reizigers gaven daarnaast de tip om de stations op te fleuren met muurschilderingen.

De sfeer op sommige stations zou volgens hen namelijk nog wel eens te wensen overlaten. Onder meer station Heemskerk kon wat dat betreft rekenen op een kritische beoordeling.

De stations van Haarlem en Hoorn scoorden daarentegen relatief goed. Naast de sfeer zouden ook de voorzieningen goed zijn beoordeeld.

60 stations

In totaal deden ruim 11.000 mensen mee aan het onderzoek. Zij beoordeelden daarbij 60 stations. Dat gebeurde in het kader van het programma OV-knooppunten.

"Hiermee willen we de ruimte rondom stations beter benutten en verbeteren tot aantrekkelijke plek in stad of dorp om te wonen, werken, leren, ondernemen en/of verblijven", aldus gedeputeerde Joke Geldhof.