Uniek korfbalduel: Westfriese amateurclubs spelen tegen nationaal team Schotland

HOORN - Hoog bezoek bij korfbalvereniging ADOS in Hoorn. In aanloop naar het EK korfbal, speelden gisteravond twee Westfriese amateurclubs een oefenwedstrijd tegen het nationaal team uit Schotland.

Het begon met een oproep op Facebook van de bondscoach van Schotland: ze zochten een club om een oefenwedstrijd tegen te spelen in aanloop naar het EK in Nederland. De Westfriese clubs DTS en ADOS haakten daar direct op in en nodigden de Schotten uit in Hoorn.

Onder gejoel van een overvolle tribune, neemt DTS het als eerste op tegen de Schotse club. De Westfriezen leggen hun het vuur aan de schenen, maar weten met een paar punten verschil de wedstrijd net niet te winnen. In de tweede wedstrijd voert ADOS het tempo hoog op en het onwaarschijnlijke gebeurt: ADOS wint van het nationale team met 12-7.

Ambitieuse amateurs

Desondanks was er volgens coach Pieter Schaap van ADOS genoeg ruimte voor verbetering: "We hebben denk ik zelfs gas teruggenomen. Als we onze kansen hadden afgemaakt, hadden we met twintig punten verschil kunnen winnen". De coach van Schotland, Johan Oosterling is onder de indruk: "Het was echt geweldig! Heel veel verschil in het niveau waar we normaal tegen spelen, dit niveau was een stuk sneller".

De amateurclubs mogen trots zijn op hun prestatie. Het Schotse team zal zich aankomende zaterdag gaan bewijzen. Dan begint het EK in Friesland waar zij het opnemen tegen tegen zestien andere landen.