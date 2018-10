Noodklok: veel te weinig starterswoningen in West-Friesland

MEDEMBLIK - Er zijn veel te weinig starterswoningen in West-Friesland. En daar moet volgens verschillende partijen snel wat aan veranderen om ook de leefbaarheid in de regio te behouden. Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat vraag en aanbod mijlenver uit elkaar liggen.

We beginnen met een filmpje om de feiten op een rij te zetten:





Een groep jongeren uit Sijbekarspel en Benningbroek besloot in actie te komen. Ze schreven een brief aan de gemeente Medemblik, en spraken de politici toe tijdens een commissievergadering. Want door het tekort aan woningen worden ze tegen hun zin in uit hun dorp gejaagd:



Makelaarsvereniging West-Friesland erkent het probleem in de regio. Volgens Ramon Stoffer kunnen en moeten gemeenten veel meer doen om starters aan een woning te helpen:



De Medemblikse politiek zegt ook meer woningen te willen bouwen. Maar volgens de raadsleden staat de Provincie dit in de weg:



In een reactie aan NH Nieuws laat een woordvoerder van gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland weten zich niet te herkennen in de kritiek. 'Er zijn projecten afgewezen omdat het ging om weidevogelleefgebied. Maar er zijn voldoende bouwplannen waar we ook achter staan als provincie.'