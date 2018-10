Deel dit artikel:













NS plaatst 6.000 extra OV-fietsen Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - De NS gaat 6.000 extra OV-fietsen neerzetten, onder meer op verschillende stations in Amsterdam en op station Haarlem. Dat is nodig omdat steeds meer mensen gebruikmaken van de fiets. Dit jaar maakten reizigers al zo'n drie miljoen ritten, wat 33 procent meer is dan in de eerste negen maanden van 2017.

Vooral tijdens de langdurige stakingen in het streekvervoer deze zomer kozen veel mensen voor de OV-fiets. Daardoor was de vraag soms groter dan het aanbod en kon niet iedereen een fiets krijgen. In 2017 nam het aantal fietsritten ook al met een derde toe en ook toen kwamen er 6.000 fietsen bij. Aan het eind van dit jaar jaar telt Nederland volgens de NS 20.500 OV-fietsen op 300 locaties. Er zijn 700.000 abonnees.