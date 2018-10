Bibian Mentel zet punt achter snowboardcarrière

NOORD-HOLLAND - Paralympisch snowboarder Bibian Mentel (46) stopt met wedstrijdsport. Dat heeft ze donderdagavond bekendgemaakt bij De Wereld Draait Door.

Hoewel bij haar in totaal tien keer kanker werd gevonden, ze vijf longoperaties onderging en ze 74 keer bestraald is, sleepte de Noord-Hollandse drie olympische titels in de wacht.

Tijdens het gesprek deed de Loosdrechtse ook uit de doeken dat tijdens de laatste Paralympische Spelen opnieuw kanker is geconstateerd, iets dat tijdens de Spelen bewust stil heeft gehouden. "Ik heb helaas weer wat plekjes op m'n longen. Ik heb het gevoel destijds geparkeerd", vertelt ze. Ondanks dat de ziekte was teruggekeerd, won ze goud op zowel de cross als de banked slalom.