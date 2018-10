AH-bakvormpjes geven lullig eindresultaat: "Welke (k)leuter heeft dit gebakken?"

ZAANDAM - Deze weken kunnen supermarktklanten bakvormpjes sparen als ze boodschappen doen bij de Albert Heijn. Alleen blijken niet alle bakvormpjes het gewenste resultaat te geven...

Maarten Cruts benaderde de Zaanse supermarktketen via Facebook, omdat hij een 'klacht' had over het vormpje de letter Y. Hij had koekjes voor zijn vrouw gebakken, maar eenmaal uit de oven leek het niet meer echt op de letter. "Het lijkt niet echt op een Y, of is hier iemand nou echt de koekenbakker?"

"Heb je ze al geprobeerd?"

De supermarktketen reageert gelijk op het bericht van Maarten: "Hmmm, welke (k)leuter heeft dit gebakken?" Er is navraag gedaan over de letter Y, maar het heeft volgens de supermarkt geen verborgen boodschap.

De supermarktketen eindigt haar reactie met: "Heb je ze zal geprobeerd, of laat je dit aan je vrouw over?" Of Maarten ze ook echt heeft geproefd en ook lekker vond, is onduidelijk.