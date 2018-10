LIVE NH Sport met FC Volendam - Almere City FC en Helmond Sport - Telstar

AMSTERDAM - Het is vrijdag dus we tellen af tot acht uur vanavond. Dan gaat de bal rollen in de Keuken Kampioen Divisie. Volg vanavond live op je radio de duels FC Volendam - Almere City FC en Helmond Sport - Telstar bij NH Sport.

FC Volendam tankte onder de nieuwe trainer Hans de Koning vertrouwen. De 1-0 zege op RKC Waalwijk willen de Volendammers uiteraard een vervolg geven. Dat zal niet eenvoudig worden, want vanavond komt de kersverse koploper Almere City FC naar de dijk.

Lees ook: Krachtmeting voor FC Volendam met koploper

De aftrap in het Kras Stadion is om 20.00 uur. Edward Dekker is je commentator; Volendammer Theo Zwarthoed doet de analyse.

Schaduw

Telstar komt vooralsnog niet uit de schaduw van het zo succesvolle vorige seizoen. De Velsenaren zakten na de 3-0 nederlaag bij Jong Ajax naar de dertiende plaats en hebben maar vier punten méér dan de tegenstander van vanavond, Helmond Sport.

De Brabanders zijn als enige ploeg nog zonder zege, maar slagen er -week in week uit- wel in om het de tegenstanders lastig te maken. Maar dat is niet genoeg, vindt trainer Rob Alflen. "We moeten winnen van Telstar", liet de Utrechter door het Eindhovens Dagblad optekenen.

Ondaan sppelgerechtigd

Goed nieuws voor Telstar is dat de net gecontracteerde Terell Ondaan speelgerechtigd is. Dat betekent dat trainer Mike Snoei er in aanvallend opzicht flink op vooruit gaat.

Lees ook: Terell Ondaan tekent tot 2020 bij Telstar

Of Ondaan in Helmond al de verwachtingen kan inlossen, hoor je van verslaggever Thomas Brood. Aftrap op sportpark De Braak is om 20.00 uur. Uiteraard houden we je ook op de hoogte van de ontwikkelingen bij Jong AZ - Jong FC Utrecht.

NH Sport is er elke vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Nicolas Ruis.