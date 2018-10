Deel dit artikel:













Elektrische scooters worden populairder Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De populariteit van elektrische scooters neemt flink toe. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Over de eerste negen maanden van 2018 zijn in totaal 4192 elektrische scooters geregisteerd, waarvan circa een kwart in Amsterdam. Dat is ongeveer 2,5 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar: toen verlieten 1645 elektrische scooters de winkel.

In de onderzochte periode in 2018 was van alle nieuw verkochte scooters 9,2 procent elektrisch. In 2017 lag het aandeel elektrisch tot en met september nog op 2,9 procent van het totaal. Volgens de organisaties is dat een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan schonere lucht, een beter klimaat en minder geluidsoverlast. De e-scooters zijn nu meer in trek omdat ze technisch steeds beter worden. Daarnaast komen steden met strengere regels om uitstoot van bromfietsen in de bebouwde kom te voorkomen. Zo mogen in Amsterdam geen exemplaren van voor 2011 in de milieuzone komen. De elektrische scooter wordt daardoor een aantrekkelijk alternatief.