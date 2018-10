Groot Koeweits vrachtvliegtuig opvallende verschijning boven Amsterdam

SCHIPHOL - Een groot militair vrachtvliegtuig uit Koeweit dat gisteravond boven Amsterdam naar Schiphol vloog, is nogal wat Amsterdammers opgevallen. De C-17 Globemaster van de Kuwait Air Force vloog recht over het centrum richting de Schiphol-Oostbaan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Heel vaak zien we dit soort vrachtvliegtuigen niet op Schiphol. Toch was het niet de eerste keer dat een Boeing C-17 Globemaster III bij de luchthaven gespot is. Een jaar geleden was het de Qatar Air Force die toen op Schiphol paarden kwam halen met C-17's.

The Beast

Ruim vier jaar geleden waren er ook C-17's op Schiphol en vlogen toen ook regelmatig boven Amsterdam. Deze kisten waren van de US Air Force. De C-17's vervoerden onder andere de voertuigen, de zogenaamde Beasts, van president Obama die toen voor de nucleaire top NSS in Nederland was.

Wat de Koeweitse C-17 komt halen of brengen op Schiphol is niet bekend. De kans is groot dat het weer paarden zijn. Nederlanse wedstrijdpaarden zijn erg gewild in landen zoals Qatar en Koeweit.