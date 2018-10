Deel dit artikel:













Herbouw van door brand verwoest sportcomplex in Bergen kan van start Foto: Maurice Amoureus

BERGEN - Bijna precies een jaar na de verwoestende brand in sportcentrum en zwembad De Beeck in Bergen is er nu een concreet plan voor de herbouw. Op dezelfde 'plek des onheils' moet in 2021 een gloednieuw en multifunctioneel complex staan.

Vorige week koos de gemeenteraad uit vijf varianten voor de gedoodverfde favoriet. Er komt een zwembad, een raadszaal met commissiezalen, een volwaardige sporthal en ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies. Maatschappelijk

Ook komt er een biljartruimte, een multifunctionele balletzaal en keert jongerencentrum Frats terug. "Met deze variant wordt een maximaal maatschappelijk rendement gehaald", aldus wethouder Jan Houtenbos. Lees ook: Bergen wil afgebrand sportcomplex op huidige plek herbouwen Alle sportieve activiteiten zullen dus, net als in het afgebrande sportcomplex, onder één dak zitten. Alleen de tennisbanen "keren in geen enkele variant terug", aldus de gemeente. Deze zouden lastig te combineren zijn met de voorzieningen voor gymlessen van scholen. Wel wordt er volop overlegd met de TC Bergen voor een alternatief. Geen sauna

Ook een sauna komt er niet, omdat er tegenover de hoge onderhouds- en schoonmaakkosten te weinig mensen gebruik van maken. Bij de herbouw van De Beeck wordt hoog ingezet op duurzaamheid. "Het gebouw wordt gasloos, voorzien van hoogwaardige isolatie en het hele dak wordt bedekt met zonnepanelen", aldus Houtenbos. Lees ook: Nog even geduld: pas in 2021 weer zwemmen in Bergen Wie nu al staat te popelen om zich in het zweet te werken bij het vernieuwde De Beeck, moet nog wel even geduld hebben. De start van de bouw staat gepland in 2020. Een jaar later, in 2021, moet het sportcomplex klaar zijn. Op vrijdag 13 oktober 2017 ging sportcomplex De Beeck in vlammen op. Van alle voorzieningen bleef vrijwel niets meer over.