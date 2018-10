Deel dit artikel:













Auto belandt ondersteboven in Egmondse sloot Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus

EGMOND AAN DE HOEF - Vanochtend vroeg is een automobiliste in een benarde positie terechtgekomen. Op de Hoeverweg in Egmond aan de Hoef raakte ze met haar wagen van de weg doordat er onverwachts een dier overstak. De auto slipte en kwam ondersteboven in een sloot tot stilstand.

Hoewel de auto direct vol met water liep, kon het slachtoffer zelf naar buiten komen. Na een controle in de ambulance, bleek de vrouw ongedeerd. Het bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.