Russische hotelgast Amsterdams hotel vastgebonden en beroofd op kamer Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) Een Russische gast van het Double Tree by Hilton hotel aan de Oosterdoksstraat is vannacht beroofd op zijn hotelkamer. Daarbij is hij ook vastgebonden door de daders.

Uiteindelijk kon het slachtoffer de beveiliging van het hotel waarschuwen, waarna hij in het bijzijn van de politie uit zijn benarde positie is bevrijd. Uiteindelijk hoefde het slachtoffer niet mee naar het ziekenhuis. De politie is nu op zoek naar drie daders die in onbekende richting uit het hotel zijn gevlucht. Het gaat om drie mannen van tussen de 25 en 30 jaar oud. Zij waren volledig gekleed in zwarte kleding. 💬 Whatsapp ons!

