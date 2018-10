Beau van Ervan Dorens wint Gouden Televizier-Ring

AMSTERDAM - Beau Five Days Inside is uitgeroepen tot beste tv-programma van het jaar. Het RTL 4-programma van de geboren Haarlemmer Beau van Erven Dorens won de Gouden Televizier-Ring, die voor de 53e keer werd uitgereikt. De documentaireserie kreeg 52 procent van de stemmen.

De ontlading was groot bij de presentator, want de grote favoriet voor de prijs was De Luizenmoeder. Ook Expeditie Robinson maakte kans op de felbegeerde publieksprijs. Van Erven Dorens kreeg de prijs uit handen van Maarten van der Weijden. "Zit ik in een soort droom hier? Wauw", reageerde Van Erven Dorens, die eerder op de avond al de Zilveren Televizier-Ster won voor beste presentator.

Miljoen kijkers

In Beau Five Days Inside verbleef de presentator vijf dagen in instellingen waar je normaal niet binnenkomt, zoals een hospice, een tbs-kliniek en een brandwondencentrum. Het programma, dat een tweede seizoen krijgt, trok wekelijks een miljoen kijkers.

Ilse Warringa, alias juf Ank in De Luizenmoeder, won de Zilveren Televizier-Ster voor beste acteur/actrice. Ze versloeg Lies Visschedijk (Soof) en Luizenmoeder-collega Jennifer Hoffman. Voorafgaand aan het Gouden Televizier-Gala in de AFAS Live in Amsterdam waarschuwde Hoffman al dat de gedoodverfde favoriet meestal niet wint. De hitserie scoorde afgelopen seizoen diverse kijkcijferrecords.

Beste presentatie

De Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice ging naar Chantal Janzen. Ze won voor de vierde keer. Eva Jinek en Geraldine Kemper waren ook genomineerd. Van Erven Dorens sleepte de prijs voor beste presentator voor het eerst in de wacht. Humberto Tan en Johnny de Mol maakten ook kans.

De Gouden Stuiver voor beste jeugdprogramma ging naar de scripted realityserie De eindmusical (AVROTROS). Vlogger Kaj Gorgels kreeg verder de Televizier Talent Award.

Online

De Digital Impact Award, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, ging naar Wie is de mol?. De prijs gaat naar televisiemakers die de kijkers ook online of via een app goed weten te bereiken.

Vorig jaar ging de Gouden Televizier-Ring naar Zondag met Lubach.